publié le 28/03/2017 à 23:30

De l'aveu même de la préfecture, la mobilisation de mardi 28 mars en Guyane était la "la plus grosse manifestation jamais organisée" sur le territoire. En réponse à ce mouvement social inédit, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé que Matthias Fekl et Ericka Bareigts, respectivement ministres de l'Intérieur et des Outre-mer, se rendront sur place mercredi.



Sur les 250.000 personnes vivant dans cette région française, la préfecture a comptabilisé entre 8.000 et 10.000 manifestants à Cayenne et entre 3.500 et 4.000 à Saint-Laurent-du-Maroni.

Prenant acte "que les rassemblements qui se sont tenus aujourd'hui n'ont fait l'objet d'aucun débordement et se sont déroulés dans un esprit d'apaisement", le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé que Matthias Fekl accompagnerait dès mercredi Ericka Bareigts, dont la visite était initialement attendue d'ici à la fin de la semaine.

Les deux ministres "poursuivront ainsi le dialogue avec tous les acteurs économiques, sociaux, politiques et les représentants de la société civile" lancé par la mission interministérielle arrivée samedi 25 mars en Guyane, en vue de la conclusion d'un "pacte d'avenir" dont la signature "pourrait intervenir dans les meilleurs délais", a précisé Bernard Cazeneuve dans un communiqué.