Marlène Schiappa se met à dos les gynécologues

publié le 25/07/2017 à 12:51

La secrétaire d'État à l'Égalité hommes-femmes est à nouveau au cœur des polémiques pour une autre déclaration, prononcée devant le Sénat lors de la Délégation aux droits des femmes. À cette occasion, Marlène Schiappa a évoqué le "trop grand nombre" d'épisiotomies réalisées lors de l'accouchement.



L'épisiotomie est une opération réalisée lors d'un accouchement, qui consiste à inciser sur quelques centimètres le périnée et la muqueuse vaginale, pour faciliter l'accouchement. Cette pratique est cependant de moins en moins réalisée, selon Didier Riethmuller, médecin gynécologue obstétricien, et ne devrait être pratiquée que dans "des cas très particuliers, très rares".

Selon l'étude nationale périnatale de 2010, le taux moyen d'épisiotomie était de 44,4 % chez les femmes ayant eu un accouchement, et de 14 % chez les femmes qui ont accouché plusieurs fois. Or, selon Marlène Schiappa, "en France, on a un taux d'épisiotomies à 75%, alors que l'OMS préconise d'être autour de 20-25%". Un chiffre qui a fait bondir les professionnels de la gynécologie.

"Non, les obstétriciens ne maltraitent pas leurs patientes"

Marlène Schiappa a déclaré dans un communiqué avoir trouvé ces chiffres dans une étude de l'association Maman travaille, qui concernerait 983 mères interrogées. Mais le pourcentage ne correspond pas au chiffre réel du nombre d'épisiotomies par maternité, qui n'est pas communiqué par les structures de santé.



Sur la page Facebook du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), le président de l'association Israël Nisand a affirmé que les professionnels de santé étaient "choqués par le relais de ces informations fausses". Autre sujet de discorde, "les violences obstétricales" abordées par la secrétaire d'État, qui seraient effectuées "particulièrement sur les femmes étrangères, les femmes très jeunes, et les femmes handicapées".



Dans une lettre ouverte à Marlène Schiappa, les membres du CNGOF ont ainsi fait état de leur colère, en déclarant : "Non, madame la secrétaire d’Etat, les obstétriciens ne maltraitent pas leurs patientes". Marlène Schiappa elle, a réagi en affirmant "considérer les professionnels de santé" mais qu'il ne fallait plus de "sujets tabous".