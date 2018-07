publié le 27/04/2017 à 08:18

Ça a été l'événement présidentiel du jour, mercredi 26 avril. Emmanuel Macron a eu le droit à un accueil houleux, entre quelques sifflets et des "Marine présidente", sur le site Whirlpool d'Amiens (Somme), où sa concurrente Marine Le Pen s'était rendue dans la matinée. "Ce n'était pas un coup", a commenté Marion Maréchal-Le Pen jeudi 27 avril sur RTL.



Pour la députée frontiste de Vaucluse, cet épisode marque un "tournant dans la campagne" de l'entre-deux tours. "Lorsqu'elle (Marine Le Pen, ndlr) s'est rendue sur ce piquet de grève de l'usine Whirlpool, elle a eu un accueil absolument excellent fait de marques de sympathies (...) quant à l'inverse, Monsieur Macron, contraint et forcé de se rendre sur ce piquet de grève, car ça n'était pas initialement prévu (...), lui a reçu un accueil plus que froid, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-elle estimé.

Pour Marion Maréchal-Le Pen, la différence d'accueil est "liée au fait qu'il y a deux visions de la société qui s'opposent, deux visions économiques qui s'opposent et le fait que monsieur Macron est le continuateur de toute la politique qui a permis que cette usine arrive à se faire délocalisée".

Le protectionnisme économique, contraire au droit de l'UE

L'exemple de l'usine de Whirlpool, dont le groupe a décidé qu'elle serait délocalisée en Pologne, constitue un chantier dont veut se saisir le Front national pour faire valoir sa mesure phare qu'est le protectionnisme économique. "La grande difficulté, c'est la volonté de mettre en place du protectionnisme face à ce phénomène de délocalisation. Je parle d'entreprises qui ferment des usines en France pour les mettre dans des pays à bas coût salariaux comme la Pologne pour ensuite réimporter ses produits sur le marché français, a déploré Marion Maréchal-Le Pen au micro de RTL. Nous dirons à ces entreprises que si elles font le choix de cette casse sociale, elles devront s'attendre à être frappées de taxes à l'importation pour qu'il n'y ait pas de bénéfices à la délocalisation".



Seulement, dans l'état du droit européen actuel, le protectionnisme économique n'est pas légal. Si la députée frontiste de Vaucluse a indiqué que Marine Le Pen négociera au niveau européen, elle a souligné que elle-même n'aurait pas de mal à violer ce droit : "Personnellement je n'aurai pas de scrupules parce que je vois que certains pays au sein de l'Union européenne, à l'heure actuelle, se permettent de le faire, sans que manifestement ça ne pose de problèmes particuliers (...)", a dénoncé la nièce de Marine Le Pen.



Pour autant, Marion Maréchal-Le Pen a précisé la feuille de route qui serait celle de sa tante si elle était élue présidente : "Nous voulons entamer des négociations avec l'Union européenne, dont le protectionnisme serait l'un des aspects, pour dire aux Français : 'Voilà, nous avons obtenu ou pas ces négociations, à vous de décider si vous êtes satisfait de ces négociations ou si vous voulez sortir de l'Union européenne", a-t-elle expliqué.