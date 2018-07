publié le 27/06/2017 à 08:08

La rupture est consommée. Vilipendé à gauche pour son soutien apporté à Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, Manuel Valls a annoncé sur RTL, mardi 27 juin, son intention de claquer la porte du Parti socialiste après 37 ans d'adhésion : "Une page pour moi se tourne, (...) une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste... ou le Parti socialiste me quitte".



Déçu par la gauche qui "renonce à l'exercice de la responsabilité", le député de l'Essonne, non investi par le PS lors des élections législatives, entend se consacrer pleinement à la majorité présidentielle qu'il rejoint sur les bancs de l'Assemblée nationale. "Je veux siéger au cœur de cette majorité, par cohérence. (...) Je ne siégerai pas dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés et où l'on ne voterait pas la confiance au gouvernement. Moi, je voterai la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain", expliquait l'élu avant que ne soit annoncé, quelques minutes plus tard, qu'il siégerait dans l'hémicycle en tant que député apparenté au groupe La République en Marche, présidé par Richard Ferrand.

Manuel Valls avait par ailleurs déclaré qu'il n'aurait eu "aucun problème" à siéger avec ses "amis" des radicaux de gauche (notamment Sylvia Pinel) qui envisagent de créer un huitième groupe dans l'hémicycle.