Manuel Valls souhaite "bâtir un véritable pacte avec l'islam de France"

publié le 31/07/2016

Dans un entretien accordé au journal Le Monde paru vendredi 29 juillet, Manuel Valls avait émis le souhait d'"inventer une nouvelle relation" avec l'islam de France. Le Premier ministre a étayé ses propos dans les colonnes du Journal du dimanche, ce 31 juillet, assurant que "face à la montée de l'islamisme et du jihadisme", il y avait urgence à "bâtir un véritable pacte avec l'islam de France".



L'ancien maire d'Évry (Île-de-France) a insisté sur le fait que l'islam avait "trouvé sa place dans la République (...) contrairement aux attaques répétées des populismes, à droite et à l'extrême droite". Mais après les récents attentats de Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray, le chef du gouvernement appelle à "un devoir de lucidité face à la montée de l'islamisme et du jihadisme mondialisé avec sa vision apocalyptique".

Débarrasser l'islam de France "de ceux qui le minent de l'intérieur"

Dans les pages du Monde, Manuel Valls s'était montré "favorable" à une interdiction temporaire du financement étranger dans les mosquées. Créée il y a dix ans, la Fondation pour l'islam de France visait justement à réunir les fonds nécessaires à la construction de mosquées en toute transparence. Un "échec total", admet le Premier ministre. Pour autant, un tel revers "ne doit pas nous décourager". "Il faut reconstruire une capacité de financement française", argue le locataire de Matignon.

Manuel Valls souhaite ainsi redonner à la Fondation "une place centrale" afin d'aider l'islam de France à se débarrasser "de ceux qui le minent de l'intérieur". "Pour être à la hauteur de cette ambition, il faudra revoir certaines règles pour tarir les financements extérieurs, et accroître en compensation les possibilités de levées de fonds en France. Tout devra être mis sur la table, avec les musulmans de France et leurs instances représentatives", précise-t-il.



Selon lui, "il faudra un engagement massif et puissant". "D'abord, des musulmans. Et je les appelle à agir dans leur famille, leur quartier. Mais aussi, de tous les citoyens dans un élan fraternel, à rebours du repli sur soi ou de la nostalgie qui paralyse. C'est à chacun de s'opposer à ceux qui manient les revendications communautaires ou complotistes, remettent en cause les lois de 2004 et 2010 sur les signes religieux et contre le voile intégral", conclut-il.