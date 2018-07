Maël de Calan sur RTL : "Je crains que Wauquiez soit le Hamon de la droite"

publié le 27/10/2017 à 08:15

La guerre est déclarée pour la présidence du parti Les Républicains. Depuis jeudi 26 octobre, les noms des trois candidats au poste sont connus : Laurent Wauquiez, le favori sera opposé à la filloniste Florence Portelli et au juppéiste Maël de Calan. Invité sur RTL ce vendredi 27 octobre, ce dernier n'a pas ménagé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes : "Moi, je crains que Laurent Wauquiez soit le Benoît Hamon de la droite, c'est-à-dire très populaire auprès des adhérents mais qui incarne une droite qui se rétrécit, qui se referme autour d'un cœur d'adhérents de plus en plus restreint. À la fin on fait 7% dans les urnes et on a 50 députés, ce n'est pas ce que je souhaite pour la droite".



Le jeune candidat de 37 ans était interrogé sur la porosité de Laurent Wauquiez avec le Front national. Si Maël de Calan n'a pas souhaité "faire de procès d'intention" à son adversaire, il a cependant affirmé que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy "entretient parfois une ambiguïté dans les mots qu'il utilise, quand il dit que la droite est identitaire, que le général De Gaulle est identitaire. Ce ne sont pas des mots dans lesquels je me reconnais", a expliqué le conseiller départemental du Finistère.

Si Maël de Calan reconnaît que la base des adhérents de son parti suit Laurent Wauquiez, il pointe du doigt "le risque de se faire plaisir. On se fait peut-être élire à l'occasion d'une élection interne, on le verra en décembre prochain (l'élection à la présidence du parti est prévue les 10 et 17 décembre prochain ndlr), mais on se rend inéligible aux élections nationales", s'est-il inquiété.

Le benjamin de l'élection ne s'est pas arrêté là. Il a fustigé la stratégie de son concurrent, qu'il accuse de "tourner en boucle des slogans simplistes" sans "jamais donner le début d'une solution. (...) C'est une erreur politique mais aussi le meilleur moyen de ne pas réussir quand on arrive au pouvoir", a-t-il ajouté.



Enfin, questionné sur une possible filiation entre son adversaire et Nicolas Sarkozy, Maël de Calan n'y est pas allé par quatre chemins et a réfuté toute ressemblance entre les deux hommes : "Je pense que Nicolas Sarkozy avait un souffle, une envergure intellectuelle et un charisme beaucoup plus fort et qui donnait envie de le suivre".