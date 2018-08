Macron-Poutine, une relation ambiguë résumée en 3 phrases

Emmanuel Macron et Valdimir Poutine, le 29 mai 2017 en France

publié le 24/05/2018 à 07:18

"C'est le match retour après Versailles". Voici comment Michel Eltchanioff, philosophe et spécialiste de la Russie, qualifie la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg les 24 et 25 mai. Après avoir été reçu en France en mai 2017, c'est désormais à Vladimir Poutine d'accueillir dans son pays le président de la République de se rendre en Russie.



Cette visite répond à une demande faite par le chef de l'État russe. En décembre dernier, il avait lancé une invitation à Emmanuel Macron : "J'ai hâte de vous voir en Russie". Lors de sa visite à Versailles, le président fraîchement élu avait sorti le grand jeu : château de Versailles, Galerie des Batailles, hommage à Pierre Le grand, le tsar bâtisseur et ouvert sur l'Europe...

"Un an plus tard, les deux dirigeants vont pouvoir se mesurer à l'aune des désaccords sur la Syrie ou l'Ukraine et de la crise diplomatique provoquée par l'empoisonnement d'un ex-agent russe au Royaume-Uni", note l'AFP.

1. "Une ligne rouge" sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie

Comme avec Donald Trump, Emmanuel Macron soigne sa relation avec Vladimir Poutine. Entre franchise et diplomatie, le président de la République n'avait pas hésité à afficher son opposition avec son homologue russe sur certains sujets.



Lors d'une conférence de presse commune, le président de la République avait assuré que sur la Syrie sa "priorité absolue est la lutte contre le terrorisme". Et d'ajouter : "Je souhaite une collaboration accrue avec la Russie sur ce sujet". Tout en soulignant qu'un "dialogue entre la France et la Russie" n'a "jamais cessé" d'exister. Emmanuel Macron avait aussi souligné "une ligne rouge très claire : l'utilisation d'arme chimique. Toute utilisation fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate de la part des Français".



Vladimir Poutine s'était à son tour exprimé sur le sujet en assurant vouloir "dépasser les points de frictions. Le président russe avait précisé : "Nous considérons que nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme en faisant tomber l'État".

2. Les "organes d'influence" russes

Autre point de "friction" : la campagne présidentielle de 2017. Vladimir Poutine avait assuré que Moscou n'avait en aucun cas cherché "à influencer le résultat de la présidentielle. Pourquoi refuser une rencontre avec une personnalité intéressante pour nous ?", expliquait-il en référence aux liens avec Marine Le Pen qui a "toujours travaillé au rapprochement avec la Russie".



Ses propos n'ont pas empêché Emmanuel Macron de critiquer vivement les sites Russia Today et Sputnik. D'après lui, il s'agit d'"agents d’influence". "Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d’influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d’influence durant cette campagne qui, à plusieurs reprises, ont produit des contre-vérités", assurait-il tandis que le président russe se tenait à ses côtés.

3. Des "relations économiques croissantes"

Néanmoins, Emmanuel Macron n'a pas oublié, lors de cette conférence de presse, de soigner ses relations avec Vladimir Poutine. "Comme cela existe aujourd’hui entre la Russie et l’Allemagne, nous sommes convenus que, pour permettre à notre jeunesse, nos acteurs économiques, culturels, nos penseurs, de dialoguer, de se rapprocher et de surmonter les éventuelles incompréhensions, un forum franco-russe des sociétés civiles sera mis en place", avait-il précisé.



Ce à quoi le président russe avait répondu : "Nous avons essayé de trouver les points de rapprochement. Je suis persuadé que les intérêts premiers de la France et de la Russie dépassent ces points de frictions. Les relations économiques sont croissantes".