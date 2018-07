Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux qualifiés au second tour de la présidentielle

publié le 26/04/2017 à 13:47

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se mettent en ordre de bataille pour le second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats arrivés en tête le 23 avril dernier ont dévoilé l'affiche et le slogan de campagne qui les accompagneront jusqu'au 7 mai prochain.



Emmanuel Macron a opté pour une affiche très similaire à celle qu'il avait utilisée pour le premier tour. Le fondateur d'"En Marche !" apparaît une nouvelle fois sous la forme d'un portrait. Celui-ci a toutefois été réalisé sur fond bleu en dessous duquel est inscrit le slogan "Ensemble, la France !". Une accroche différente de celle qu'il avait choisie pour le premier tour : "La France doit être une chance pour tous". Sur son affiche du premier tour, Emmanuel Macron apparaissait au milieu d'une rue, devant des silhouettes floues d'immeubles, d'arbres et de passants.

Ensemble, la France ! pic.twitter.com/5915Lh7EFW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 avril 2017

Marine Le Pen se met, elle, en scène, assise sur un coin de bureau devant une bibliothèque. Son slogan, "Choisir la France" apparaît au milieu de l'affiche. Il s'agit, là encore, d'une évolution par rapport au premier tour, où elle voulait "Remettre la France en ordre", assorti d'un petit "en 5 ans". L'affiche de la candidate soutenue par le Front national n'a pas grand-chose à voir avec celle qui l'a accompagnée jusqu'au 23 avril dernier. Il s'agissait alors d'un portrait... sur fond bleu.



Choisir la France ! pic.twitter.com/P99ckAHeKu — Florian Philippot (@f_philippot) 26 avril 2017