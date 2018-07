Macron, Le Pen... Les Batoufflet commentent l'entre-deux-tours

publié le 30/04/2017 à 09:54

Dans cette famille, les résultats du premier tour ont eu un écho particulier. En effet, les Batoufflet ont voté pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats qualifiés pour le second tour. Stéphane, 45 ans, est "content" que la candidate du Front national soit encore dans la course à l'Élysée. "J'étais un petit peu déçu qu'elle ne soit pas plus montée dans les résultats." À l'inverse, Patrick, son beau-père, est "satisfait" de la qualification d'Emmanuel Macron. "J'aurais préféré qu'il soit au deuxième tour contre quelqu'un d'autre que Marine Le Pen", assure-t-il toutefois, s'étonnant que la présence de Marine Le Pen au second tour ne suscite pas autant de protestation que le 21 avril 2002, quand Jean-Marie Le Pen s'était classé deuxième.



Isabelle, la fille de Patrick, avait voté Nicolas Dupont-Aignan au premier tour. Contrairement à son favori, elle ne déposera pas un bulletin au nom de la candidate du Front national dimanche 7 mai. Elle dénonce la querelle médiatique, à laquelle elle s'est livrée face à Emmanuel Macron sur le site de Whirlpool. "Faire du buzz sur le dos des gens qui vont se faire virer, c'est juste scandaleux", lance-t-elle. "Je suis pour l'Europe, je suis plus proche de Macron sur le sujet de l'Europe. Mon choix est simple : soit vote blanc, soit Macron." Divisés à l'heure du choix pour le second tour, les Batoufflet s'accordent sur un point. Pour gouverner, le futur chef de l'État aura besoin d'une large majorité aux élections législatives.

Chaque dimanche retrouvez "La Campagne en Famille", et découvrez leur compréhension de la campagne, leurs désirs, leurs ras le bol et leurs doutes... jusqu’au vote en 2017 !