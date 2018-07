Macron devant le Parlement : un président tout puissant ?

publié le 26/06/2017 à 22:39

Décidément, le président Macron semble apprécier les ors du Château de Versailles. Après y avoir reçu Vladimir Poutine le 29 mai, le président de la République envisage d'y réunir les députés et sénateurs en congrès lundi 3 juillet. Une décision lourde de sens en ce qu'elle risque de couper l'herbe sous le pied de son Premier ministre Édouard Philippe qui doit prononcer son discours de politique générale le lendemain.



"Il va au bout de cette nouvelle donne qui a été instituée dans laquelle l'Assemblée nationale procède du président", estime Guillaume Roquette, pour qui le patron des députés La République en Marche (REM), c'est Macron, et non le Républicain Édouard Philippe. Mais pour Élisabeth Lévy, cet abus des symboles devient lassant. "On a tous les jours des télés qui nous montrent le couple royal avec le bon peuple en train de le célébrer", persifle la rédactrice en chef de Causeur.

Réunir tous les ans les parlementaires à Versailles ? "C'était une de ses promesses de campagne", lance Annie Lemoine qui met cette polémique sur le compte de l'ennui des médias au sortir d'une campagne présidentielle chargée en rebondissements. "S'il le fait, c'est en accord avec Édouard Philippe. Y voir des symboles et une opposition, non", tempête la journaliste.



On refait le monde avec :

- Annie Lemoine, journaliste,

- Didier Pourquery, directeur de la rédaction de Theconversation,

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur,

- Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine

