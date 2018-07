LR se demande pourquoi François Fillon a perdu la présidentielle

publié le 27/07/2017 à 10:41

28 questions posées à 250.000 adhérents. Selon les informations rapportées par Le Figaro du jeudi 27 juillet, c'est Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, qui a adressé ce "questionnaire de la refondation" à l'ensemble des membres du parti. Avec une question qui se détache des autres : pourquoi François Fillon a-t-il perdu l'élection présidentielle ?



Et les propositions de réponse à cette question sont diverses. François Fillon avait-il un projet qui "ne répondait pas suffisamment aux attentes", était-ce dû au "climat des affaires", à un "manque d'union" ou bien à une "image pas assez moderne" ? Une manière de tenter de rassembler le parti de droite, éliminé pour la première fois dès le premier tour de la présidentielle en mai dernier.

"Nous ne pouvions pas faire comme si de rien n'était", justifie Bernard Accoyer dans les pages du quotidien. Selon lui, "la démarche a deux objectifs". "Le premier est d'analyser ce qui a pu nous conduire à de tels échecs et je pense que les causes sont bien antérieures à cette année électorale. Il faut que l'on détermine pourquoi, année après année, nous avons perdu la confiance de pans entiers de l'électorat. Le deuxième objectif est de faire en sorte que la campagne pour la présidence du parti se fasse sur la base d'un débat d'idées et pas d'une compétition de personnes".

Des "ateliers de refondation" sont également prévus jusqu'à la fin du mois septembre. L'un d'entre eux a d'ores-et-déjà eu lieu il y a trois semaines : les militants présents y ont "bruyamment manifesté leur mécontentement".