publié le 27/05/2016 à 16:09

Depuis le début du débat sur la loi Travail, ils adoptent une stratégie radicalement opposée pour peser sur les négociations. La CFDT soutient le texte de Myriam El Khomri auquel elle a largement contribué. La CGT est, elle, en désaccord total avec la loi adoptée par 49.3 à l'Assemblée nationale. La Centrale, qui appelle au retrait pur et simple de la loi, est d'ailleurs à l'origine du mouvement social qui agite actuellement les raffineries, les centrales nucléaires ou encore les transports.



Lundi 30 mai, Laurent Berger et Philippe Martinez, les leaders des deux premiers syndicats de France, se retrouveront pour la première fois face à face et en direct au cours d'une édition exceptionnelle de RTL Soir. Présenté par Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel, Le Grand Débat permettra aux deux hommes de confronter leur point de vue au cours d'un face à face de 45 minutes, entre 19h et 20h. La loi Travail est-elle une des solutions au chômage ou va-t-elle apporter un peu plus de précarité ? Menace-t-elle les salariés ou au contraire va-t-elle leur donner l'occasion de s'exprimer davantage dans l'entreprise ?

