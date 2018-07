publié le 27/05/2016 à 19:37

Le conflit sur la loi Travail qui dure depuis des mois, se durcit depuis quelques jours. Mais, dans le même temps, la politique économique du gouvernement engrange ses premiers bons résultats. "C'est le paradoxe caché de la situation actuelle", affirme Alain Duhamel. Car même si d'un côté le conflit s'enracine et s'amplifie, de bons résultats économiques apparaissent. "D'un côté, il y a les grèves, les occupations et les violences dans les manifestations. De l'autre, il y a de bons chiffres de la croissance, de meilleurs chiffres de chômage et ce matin, on apprenait que le moral des ménages s'améliorait", détaille Alain Duhamel.



L'éditorialiste note que cette contradiction est totale car l'inspiration de ces deux phénomènes est la même. "La loi Travail et la politique économique , c'est dans les deux cas, une forme de social-libéralisme", analyse Alain Duhamel. "C'est toujours la politique de l'offre. Or dans un cas, ça suscite de la colère, dans l'autre ça peut susciter de l'espérance". Une seule différence : la chronologie des événements. "En ce qui concerne les bonnes nouvelles, elles sont toutes récentes et il faut du temps pour en prendre conscience. En revanche, en ce qui concerne le conflit, dès le départ, le gouvernement a été tellement maladroit avec la loi El Khomri, que du coup, tout s'est joué sur la version CGT". Pour le journaliste, "d'un côté, il y a une certitude de colère et de l'autre une espérance, qui risque d'être enfouie sous le conflit".