publié le 30/05/2016 à 20:57

Laurent Berger et Philippe Martinez se sont trouvés face-à-face pour la première fois dans Le Grand Débat sur RTL. Les deux syndicalistes, respectivement leaders de la CFDT et de la CGT, ont confronté leurs arguments concernant la loi Travail. Nous sommes entrés au cœur de l'opposition entre ces deux syndicats avec une forme de constat d'échec, au bout de ce débat.



Laurent Berger a expliqué que l'on devait contester, négocier, puis s'engager pour éviter des suppressions de trop d'emplois ou empêcher des fermetures de site. De l'autre côté, la réponse de Philippe Martinez est que tout cela constitue des reculs partiels, que l'on accepte le moins pire. Deux visions s'affrontent. D'un côté, la concession, portée par Laurent Berger, pour avancer et sauver le syndicalisme. De l'autre, la CGT appelle à refuser tout bonnement la concession demande aux actionnaires et aux PDG de partager l'argent et le capital.

La CGT veut rouvrir le dialogue avec l'exécutif en maintenant le bras de fer

Dans le cadre de la loi Travail, Laurent Berger a mis en avant les avancées sur le compte personnel d'activité, sur le nombre d'heures de délégation syndicale dans l'entreprise, avancées reconnues par Philippe Martinez. Mais le leader de la CGT souhaite rouvrir des négociations avec le gouvernement sur l'article 2. Il faut que le gouvernement écoute : il l'a dit au début de cet entretien, il l'a dit à la fin. On sent bien que la CGT veut ouvrir le dialogue avec le gouvernement. Mais en maintenant ses positions, la CGT maintient le bras de fer avec le gouvernement.