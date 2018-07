publié le 27/10/2017 à 09:07

Les Républicains préparent le ménage dans leurs rangs. Mardi 24 octobre, les cadres du parti ont fait un pas de plus vers l'exclusion de ses membres qui ont rallié Emmanuel Macron. Mais pour Maël de Calan, candidat à la présidence LR, ce ménage n'est pas très harmonieux.



Au micro de RTL ce vendredi 26 octobre, le Breton, membre de la garde rapprochée d'Alain Juppé, juge "extrêmement regrettable" le maintien du président de Sens Commun, Christophe Billan, au sein de sa famille politique. Ce dernier avait notamment déclaré qu'il accueillerait avec bonheur un rapprochement entre Sens Commun et Marion Maréchal-Le Pen.



"Il faut absolument qu'il soit exclu", martèle l'adversaire de Florence Portelli et Laurent Wauquiez pour l'élection qui se tiendra les 10 et 17 décembre. Christophe Billan "est un avocat de longue date du rapprochement entre la droite et les amis de Marion Le Pen", rappelle Maël de Calan. "Sa place n'est plus dans nos rangs et j'attends de Florence Portelli et Laurent Wauquiez qu'ils adoptent la même position", insiste le candidat, faisant par ailleurs savoir qu'il a "à nouveau demandé que le prochain bureau politique (mardi 31 octobre ndlr) statue sur cette question".

Ne pas exclure tous les membres de Sens Commun

Si la nécessité d'exclure Christophe Billan ne fait pour lui aucun doute, Maël de Calan ne juge pas nécessaire de faire exclure tous les membres de Sens Commun du parti Les Républicains. "Il y a beaucoup d'adhérents de Sens Commun dont je n'ai pas envie de caricaturer l'engagement, en revanche ce monsieur Billan là, ce qu'il a dit n'est pas compatible avec notre charte de valeurs", insiste-t-il.

L'occasion de tacler son adversaire Laurent Wauquiez, grand favori de l'élection et soutenu par le mouvement. "Il est le candidat de Sens Commun, ils l'ont dit", rappelle Maël de Calan.