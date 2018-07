publié le 29/09/2017 à 07:44

Se laisser "taper dessus" : c'est évidemment une façon de parler, mais c'est Laurent Wauquiez lui-même qui le dit en ces termes. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains, est convaincu de faire œuvre de "salubrité publique" en assumant une vraie ligne politique de droite. Il est décidé à ramener dans le parti les électeurs déçus de Marine Le Pen. Il est persuadé que le "cap au centre" de Valérie Pécresse n'a "aucun sens". Il ne voit donc pas d'un si mauvais œil le fait de concentrer les critiques, notamment sur son slogan "La droite est de retour".



"D'abord, ça crée un champion", confie Laurent Wauquiez en privé. Ensuite "les électeurs du FN se disent : 'Tiens, lui il se fait taper dessus et il ne lâche rien !'", poursuit-il. Pas question pour autant, s'il devient le chef de sa famille politique, d'être dans l’opposition systématique au Parlement. "On peut voter certaines lois, notamment économiques. Je suis décontracté là-dessus", affirme Laurent Wauquiez qui cite à ce sujet Christian Jacob, le chef de file de la droite à l'Assemblée : "On ne fait pas le concours de grandes gueules !". Traduction : "On ne donne pas dans le mélenchonisme". Notez au passage que Christian Jacob devrait officialiser son soutien à Laurent Wauquiez ce week-end.

Constructifs à l'occasion, mais évidemment pas sur tous les sujets. Ce qui compte, pour l'ultra-favori de l'élection à la présidence des Républicains, c'est d'imposer son point de vue sur "quelques marqueurs" : la question du communautarisme, la situation de la France dite "périphérique" et celle des classes moyennes notamment. Voilà comment Laurent Wauquiez compte "rebâtir la maison commune".