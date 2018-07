publié le 30/08/2017 à 14:52

Ultra favori pour devenir le prochain président des Républicains, Laurent Wauquiez fait sa rentrée. Pas encore officiellement candidat à l'élection prévue les 10 et 17 décembre prochains, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait mettre fin à ce faux suspense mercredi 30 août et dévoiler ses intentions à Châteaurenard. Le choix de cette ville des Bouches-du-Rhône n'a rien d'anodin. Sur ces terres du Sud, Nicolas Sarkozy s'était déclaré candidat à la primaire des Républicains il y a un an tout juste, piquant au vif Jean-François Copé au passage, pour qui Châteaurenard est l'équivalent du mont Beuvray pour Arnaud Montebourg.



Au-delà de ce symbole géographique, les deux hommes partagent le paradoxe d'être aussi clivants que populaires auprès des sympathisants. "C'est quelqu'un qui a du charisme. On se déplace pour l'écouter. Les autres, ils sont un peu trop hésitants.Je trouve qu'il sort du lot", s'enthousiasme une militante au micro de RTL.

Même ses détracteurs les plus tenaces le reconnaissent. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le seul, à droite, à déclencher la ferveur des militants, pour qui il apparaît comme un briseur de tabous. "Ce n'est pas à la République de s'adapter aux étrangers. C'est aux étrangers de s'adapter à la République", lâche-t-il comme un slogan.

Des thématiques de prédilection partagées

Ces déclarations sujettes à polémiques, populistes pour ses détracteurs, lui valent les critiques amères de nombreux ténors des Républicains. À seulement 42 ans, il compte une liste d'adversaires politiques déjà impressionnante et conséquente : Valérie Pecresse, Xavier Bertrand, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin...



Tous reprochent à cet ancien centriste, aujourd'hui à la tête du courant de la Droite sociale, de flirter avec le Front national. "On n'aurait pas le droit de parler d'assistanat ? On n'aurait pas le droit de poser la question de l'immigration ?", s'étonne-t-il. Préservation des classes moyennes et de la valeur travail, "dérives de l'assistanat"... Des prises de position et des thématiques qui ne sont pas sans rappeler le ton des meetings de Nicolas Sarkozy en 2012.

Un parcours politique commun et parfois tendu

Laurent Wauquiez a commencé à s'imprégner du style Sarkozy il y a cinq ans. Dès son accession à l'Élysée en 2007, le président de la République le nomme à la fonction très exposée de porte-parole du gouvernement. Moins d'un an plus tard, il s’attelle à "réformer en profondeur le marché du travail" aux côtés de Christine Lagarde. Au cours du quinquennat, la confiance que lui témoigne Nicolas Sarkozy grimpe en flèche. Laurent Wauquiez est propulsé ministre : chargé des Affaires européennes en 2010 puis de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2011.



En fin de quinquennat et sur fond d'élection présidentielle des plus compliquées pour le président sortant, les relations entre les deux hommes sont glaciales. Dans son édition datée du 30 août, L'Opinion revient sur une conversation mémorable. "Tu es vraiment un pauvre con !", lâche Nicolas Sarkozy après que son ministre a annoncé la reprise de l'usine de lingerie Lejaby, malgré les avertissements de l'Élysée qui lui interdisaient de le faire. "C’est moi qui ai tout fait. C’est moi qui ai appelé Bernard Arnault et toi tu veux faire le malin ! (...) Tu te tais. C'est moi qui raconte l'histoire", termine sèchement le chef de l'État d'alors.



Wauquiez déjà successeur de Sarkozy à la présidence LR en 2016

Défaite aux élections nationales de 2012 et par conséquent en retrait, la droite a pu ensuite prendre du recul sur son action. Dans l'opposition, Laurent Wauquiez en a profité pour poursuivre son ascension au sein du parti et accélérer son implantation locale. Déjà député de Haute-Loire (2004) et maire du Puy-en-Velay (2008), il remporte la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2015. Sur la scène nationale, Laurent Wauquiez ne change pas son fusil d'épaule, lorsque Nicolas Sarkozy, qu'il soutient dans la course à la primaire de la droite, lui cède la présidence (par intérim) du parti.



Aujourd'hui, c'est lui que les sarkozystes, Brice Hortefeux en tête, soutiennent. L'ancien ministre de l'Immigration, très proche de Nicolas Sarkozy, vante ses qualités. "Je connais sa capacité d’écoute et son envie de rassembler autour de la table tous ceux qui veulent la renverser", disait-il dans Le JDD. Une façon de rassurer son propre camp. Plusieurs personnalités, à l'image de l'ex-sarkozyste Gérald Darmanin (aujourd'hui ministre de l'Action et des Comptes publics au gouvernement), ont déjà prévenu qu'ils ne resteraient pas dans un parti dirigé par Laurent Wauquiez.