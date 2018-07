Les Républicains excluent les Macron-compatibles

publié le 31/10/2017 à 18:53

La sanction a fini par tomber. Édouard Philippe et les 4 responsables pro-Macron appartenant aux Républicains ont été exclus définitivement du parti, ce mardi 31 octobre. C'est la fin d'un long feuilleton qui avait débuté dès la formation du gouvernement d'Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe à sa tête.



Le 24 octobre, le bureau politique des Républicains s'était prononcé en faveur de leur exclusion mais n'avait pas pu la valider, faute d'une participation suffisante au vote. Le bureau politique LR a donc "acté" le départ du premier ministre Édouard Philippe et exclu Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, membres du gouvernement, ainsi que les députés Franck Riester et Thierry Solère, selon des sources concordantes.



"Le bureau politique a adopté à une très large majorité une délibération d'exclusion formelle", a indiqué LR dans un communiqué. Parmi les reproches des Républicains aux pro-Macron, "leur ralliement individuel à la majorité présidentielle", à certains d'entre eux, d'avoir "soutenu des candidats contre les candidats" LR aux législatives, ou, à l'instar de Gérald Darmanin, de s'être présenté sur des listes La République en Marche aux sénatoriales. Le premier ministre, le seul des cinq qui n'avait pas souhaité s'exprimer devant la commission ad hoc du parti, n'a pas été formellement "exclu" mais considéré comme partant d'office : "le bureau politique avait pris acte du départ d'Édouard Philippe de notre mouvement", a indiqué LR dans son communiqué.

.@lesRepublicains préfèrent les exclusions. J’assume de mettre mon énergie au service de réformes nécessaires pour la #France. #Tristesse — Sébastien LECORNU (@SebLecornu) 31 octobre 2017