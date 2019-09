publié le 07/09/2019 à 08:39

C'est une grande première pour la République en Marche. Le parti de la majorité organise une université ce week-end à Bordeaux en présence notamment du Premier ministre Édouard Philippe ainsi que de plusieurs de ses ministres. Au centre des débats, il y aura bien évidemment le sujet des élections municipales, qui se tiendront en mars prochain.

À seulement six mois du premier tour, on commence à craindre un "effet Villani" dans les rangs de la majorité et face à ces candidats qui partent en ordre dispersé, ça pourrait donner des idées à d'autres. Un poids lourd du parti prédit d'ailleurs que "cela va donner des ailes à d'autres candidats qui n'ont pas été investis".

À Lille, à Marseille ou encore à Sens dans l'Yonne, des marcheurs dénoncent déjà le processus de sélection des candidats. À Montpellier également où le député LREM Patrick Vignal prévient qu'il compte bien se présenter aux municipales si son mouvement décide de soutenir le maire sortant qui n'y est pas adhérent.

