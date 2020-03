publié le 21/03/2020 à 09:59

Scandale lié au coronavirus aux Etats-Unis. Plusieurs élus du Congrès habilités à recevoir des informations des agences de renseignement ont vendu en masse des actions ces dernières semaines, souvent pour des millions de dollars. Sans oser contredire publiquement le président Donald Trump, qui jusqu'ici a plutôt minimiser le danger, ces parlementaires ont commis un délit d'initié.

En premier lieu, il est question de Richard Burr, puissant président républicain de la commission du renseignement. À ce titre, il reçoit, comme le président Trump, des informations classées secrètes. Et voici ce qu'il disait il y a trois semaines dans une conversation privée obtenue par la radio NPR : il comparait le virus à la grippe espagnole de 1918 qui a fait des dizaines de millions de morts et prévoyait déjà que l'armée américaine devrait intervenir.

En fait, on découvre à cette occasion que, depuis le mois de janvier, les agences de renseignement ont mis en garde le président Trump et les plus hauts responsables de Washington, dont le sénateur Burr, sur la menace de la pandémie. Burr et les autres ont laissé le président Trump, jusqu'à la semaine dernière, minimiser avec des sarcasmes les inquiétudes autour du virus, accusant la presse et les démocrates d'exagérer la menace pour empêcher sa réélection.

Richard Burr n'a donc pas osé le contredire mais il a discrètement vendu presque tout son portefeuille d'actions : jusqu'à 1,7 million de dollars, peu de temps avant que le virus ne fasse plonger Wall Street.

