Tours : l'ex-pompier accusé d'avoir tué une nonagénaire avec une madeleine acquitté

Il était en prison depuis trois ans. L'homme accusé d'avoir étouffé une nonagénaire avec une madeleine a finalement été innocenté par la cour d'assises d'Indre-et-Loire vendredi 13 mai. Ce dernier avait apporté un paquet de ces gâteaux traditionnels en forme de coquillage à Yvette, une résidente d'Ehpad qui lui avait vendu sa maison en viager en 1995. "C'est la fin d'un cauchemar", a réagi sa femme, en larmes, après l'annonce du verdict.

Le jury n'a donc pas suivi le ministère public qui réclamait vingt ans de réclusion criminelle. "C'est ma conviction, je n'ai aucun moyen de la prouver", lui avait lancé l'avocat général. Selon les jurés, l'ancien pompier de Paris âgé de 63 ans n'a pas assassiné la vieille femme de 92 ans en lui faisant ingurgiter des madeleines le 13 mai 2019.

L'un de ses avocats a notamment évoqué les déclarations d'une infirmière appelée à 19h20 pour la prévenir que la vieille dame était en train de s'étouffer et d'une autre qui prétendait que son client était parti depuis 19 heures. "On a pu souligner tous ces problèmes dans les horaires, le fait que les enquêteurs se soit uniquement basés sur les déclarations du personnel de cet Ehpad (...) et ça, ça me paraissait extrêmement important" et c'est ce qui a pu faire basculer le procès, analyse Me Abed Bendjador.

L'incarcération de leur client représente "le drame de notre système judiciaire, estime l'avocat, mais la beauté de notre système judiciaire est que, malgré trois ans de prison, une cour d'assises soit capable de dire qu'il est innocent". Le parquet fera quant à lui savoir dans la semaine s'il fait appel.

