Un phénomène inquiétant. Des centaines de dauphins sont morts échoués sur les côtes atlantiques françaises cet hiver. Face à cela, des associations appellent à une interruption pendant un mois de certaines pratiques de pêche qui sont soupçonnées d'avoir causé la mort de ces dauphins qui ont été retrouvés parfois mutiler par les filets de pêche où ils ont été prisonniers.

Dans le Morbihan, des élèves du lycée maritime d'Etel sont sensibilisés au bien-être des animaux. Ils ont par exemple été témoins impuissants à la capture de dauphins lors d'un stage à bord d'un gros chalutier. "On a chopé deux dauphins. On les a rejetés à l'eau. L'un était vivant, l'autre était à moitié mort. Ça fait quand même un pincement au cœur de les voir dans le filet emmêler comme ça", explique-t-il.

Alors pour éviter que les dauphins se rapprochent des zones de pêche, le jeune lycée explique utiliser des "pinger, des sonores à ultrason pour leur dire de pas aller là. Mais comme ils voient que le poisson y rentrer, ils rentrent aussi dans le filet et chassent dedans".

Ces camarades ne jettent pas la pierre à la profession pour autant et estiment que les dauphins sont de plus en plus nombreux avec une nourriture très abondante de l'anchois et des sardines. "Il n'y a pas le choix. Même s'il meurt, on est obligés de le remettre à l'eau. On en voit de plus en plus. C'est peut-être pour ça qu'ils s'échouent, car il y en a trop", analyse un élève du lycée d'Etel.

La sensibilisation de la capture des dauphins et à l'écologie fait partie du programme enseigné.

À écouter également dans ce journal

International - Une fusillade dans un quartier de Jérusalem-Est, peuplé de colons juifs, a fait au moins sept morts. L'assaillant, un Palestinien de 21 ans a été abattu. Les États-Unis et la France condamnent cette attaque.

Faits-divers - La cour d'assises d'appel de Corse-du-Sud a condamné, vendredi 27 janvier, Bruno Garcia-Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de Julie Douib, en 2019.



Handball - L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale du Mondial de handball en battant la Suède, championne d'Europe, chez elle (31-26), vendredi à Stockholm, et affrontera le Danemark, double tenant du titre, dimanche 29.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info