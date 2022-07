Les infos de 6h - Carton plein pour la vente de fruits et légumes en 2022

Des fruits moins goûteux, trop chers ? Détrompez-vous, l'année 2022 est excellente. Des cerises sucrées, des brugnons juteux, des étals bien remplis et des produits pas chers, allant de 40 à 50 centimes de moins le kilo de nectarine par rapport à l'an dernier. Les ventes de fruits et légumes en France cartonnent, et ce n'est pas dû au hasard.

"On bat des records tous les week-ends. Le dernier en date, on a dépassé les 200 tonnes en pêche et nectarines, ce sont des résultats qu'on n'avait jamais obtenus ces dernières années", confie Bruno Darnaud, président de l'AOP pêches et abricots de France.

"La qualité du produit fait que ça cartonne, et en période de fortes chaleurs, quoi de plus rafraîchissant que de manger une pêche ? Les prix sont en plus inférieurs à l'année dernière, car la pression espagnole est moins présente", estime-t-il.

A écouter également dans votre journal

Incendies en Gironde - Après 9 jours de brasier et de lutte incessante, les deux incendies n'ont pas progressé hier, après avoir brûlé près de 20.000 hectares en une semaine.

Fait divers - La ville de Douvres sous le choc après un quintuple homicide au sein d'une famille recomposée. Un jeune homme a en effet tué sa soeur, son père, sa belle-mère, la fille de cette dernière, et l'enfant du couple, son demi-frère, avant d'être abattu par le GIGN.

Guerre en Ukraine - Quasi 5 mois après le début de la guerre, Moscou veut élargir son offensive. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé que les objectifs ne se limitent en effet plus au Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info