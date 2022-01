Les infos de 18h - Un vol Air France Paris-Perpignan prend feu juste après le décollage

Grosse frayeur en plein ciel pour les passagers du vol Air France Paris-Perpignan vendredi soir. Quelques minutes seulement après le décollage, le réacteur droit a subitement pris feu, obligeant le pilote à faire demi-tour et se poser en urgence.

Dans la cabine de cet A318, l'ambiance était très tendue comme le décrit Johann, l'un des passagers :"Les stewards n'étaient pas rassurés, ils sont venus me voir pour me donner des consignes en cas d'atterrissage d'urgence comme je me trouvais au dernier rang, et quand on entend ce genre de message, on n'est pas rassuré du tout", a-t-il dit, saluant au passage le sang froid du pilote, qui a "été très bon en stabilisant l'appareil et en rassurant les passagers".

Il faut dire que la situation n'était pas tout à fait rassurante à bord de l'appareil, comme le décrit Johann :" On avait l'impression d'être dans un cercueil volant, l'avion s'est mis à trembler de plus en plus fort jusqu'au moment où l'on a entendu des explosions et aperçu des flammes de plus de deux mètres à travers les hublots", a-t-il détaillé, expliquant avoir pensé mourir et que "les gens étaient tous morts de peur".

Si la frayeur et le choc sont passés, Johann devra dorénavant gérer son stress en avion lors de ses prochains voyages :" Je me laisserai le temps de réfléchir avant de reprendre l'avion, peut-être que je prendrai le train la prochaine fois", a-t-il confié.

