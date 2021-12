Les infos de 18h - Nouvelle-Calédonie : "il faut en finir avec ce scrutin", estime un député loyaliste

Le non à l'indépendance l'a donc emporté de manière écrasante, avec 96,49% des voix, lors du troisième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, marqué par une abstention record après l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin.

La participation a été très faible, avec 43,90% de votants, un chiffre en chute libre par rapport aux deux précédents référendums. Un résultat unanimement salué dans la classe politique. Seul Jean-Luc Mélenchon juge que le résultat n'est "pas légitime" en raison du très fort taux d'abstention.

Pour le député loyaliste de Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez souhaite en "finir avec ce scrutin ou la moitié des Calédoniens ne participent pas. C'est dommage par rapport à ceux qui se sont serrés la main il y a 33 ans et qui nous ont permis d'arriver là où on en est". "Ce matin, le sentiment qui domine est celui d'une immense responsabilité", ajoute-t-il, avant d'expliquer que "ce n'est pas évident d'écrire cette page commune, car il faut prendre le fait électoral, trois fois non et trouver un équilibre entre indépendantiste et non-indépendantiste".

"La moitié de la population peut difficilement imposer sa loi à l'autre moitié de la population", estime-t-il, en avançant que c'est "en tissant des liens entre la souveraineté et la République qu'on pourra trouver une solution qui respecte le vote des électeurs et qui intègre le message des indépendantistes".

Après ce résultat dans ce 3e referendum, s'ouvre désormais une période de dialogue qui doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel au sein de la république française.

