publié le 24/10/2020 à 18:49

Olivier Véran accompagnait Jean Castex cet après-midi à l'hôpital nord de Marseille. Le Premier ministre a de nouveau mis en garde les Français. Il s'agissait de mettre en lumière l’extrême tension présente dans les services hospitaliers.

Jean Castex a fait le déplacement tout d'abord pour apporter un message de soutien aux personnels soignants, les rassurer sur les moyens qui seront mobilisés dans les prochains mois, puis pour alerter une nouvelle fois sur la situation sanitaire. Dans cet hôpital de la cité phocéenne, seulement deux lits de réanimation sur 25 sont encore disponibles.

"Je suis particulièrement allé en service de réanimation et on voit bien des malades de 47 à 72 ans. Le meilleur moyen de soulager l’hôpital c'est finalement de ne pas tomber malade. C'est une bataille collective. Cette progression de l'épidémie n'est pas terminée", a alerté le Premier ministre. En effet, le pic de personnes hospitalisées pour Covid-19 a été dépassé ce samedi à Marseille, avec plus de 150 nouvelles entrées aujourd’hui.

Certaines opérations de chirurgie commencent même à être déprogrammées, comme en témoigne Stéphane Berdah, chirurgien et représentant des médecins de l'hôpital nord : "Il y a du Covid-19 partout. Je suis chirurgien digestif, dans mon service il y a des gens qui ont des péritonites avec du covid, des cancers avec du covid, des infarctus avec du covid. Lorsque l'on a la Covid-19 en plus de notre pathologie ça aggrave la pathologie initiale", averti le chirurgien qui précise que "si on opère quelqu'un qui a le coronavirus, on a plus de complications et des fois, on ne le sait pas, on voit des malades qui font des complications inhabituelles et on se rend compte qu'ils sont Covid +".

Le coronavirus est donc partout et malgré les mesures de port du masque obligatoire, de fermeture de bars et de restaurants depuis un mois et demi à Marseille, celles-ci ne sont pas parvenues, au grand désarroi du gouvernement, à infléchir la courbe des contaminations.

