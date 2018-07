Les enfants Fillon n'étaient pas encore avocats quand leur père les rémunérait

publié le 27/01/2017 à 17:20

Les dates ne collent pas. François Fillon est venu sur le plateau de TF1 jeudi 26 janvier 2017 pour éteindre le feu concernant l’affaire désormais baptisée "Penelopegate". Le candidat des Républicains à la présidentielle était là pour expliquer la "réalité" du travail d'attachée parlementaire de sa femme, Penelope Fillon, visée par des soupçons d'emploi fictif depuis la parution d'un article dans Le Canard Enchaîné. Lors de cette opération de clarification, François Fillon s'est attaché à faire oeuvre de transparence concernant sa famille afin d'éviter toutes nouvelles révélations dans la presse.



"Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer, pour des missions précises, deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences", a déclaré solennellement François Fillon à Gilles Bouleau. On peut imaginer que ces travaux étaient juridiques mais le candidat n'a pas présenté le détail des missions, la récurrence de ces participations ou le montant de leurs rémunérations.

Marie et Charles Fillon, presque avocats

Seul problème : ses enfants n'étaient pas encore avocats lorsque François Fillon était encore sénateur. François Fillon a siégé au Palais du Luxembourg entre le 18 septembre et le 17 juin 2007. il était alors sénateur de la Sarthe, poste qu'il quittera pour devenir le premier ministre de Nicolas Sarkozy. Ses enfants, eux, n'avaient pas encore prêtés serment. Seuls ses deux ainés, Marie et Charles, étaient en âge de l'aider au Sénat. Marie Fillon, qui a aujourd'hui 34 ans, a fait ses études de droit à Assas. Elle est actuellement juriste spécialisée en propriété intellectuelle et n'a prêté serment que le 14 novembre 2007. Son plus jeune frère, Charles, qui a suivi ses études dans la prestigieuse université de Columbia, aux États-Unis, n'a prêté serment que le 29 juin 2011 au barreau de Paris. Antoine, Édouard et Arnaud Fillon étaient quant à eux encore trop jeunes et n'ont pas mené de carrières juridiques.

Ce manque de précision ne devrait pas aider François Fillon et sa campagne présidentielle, dans la tourmente depuis plusieurs jours. Reste à éclaircir ces nouvelles zones d'ombre : connaître le montant des rémunérations des enfants de François Fillon et l'adéquation de leurs compétences d'étudiants en droit avec les travaux du sénateur François Fillon. Durant son mandat, François Fillon a,par exemple, proposé une résolution "tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine". Il s'est aussi intéressé à la question de la protection des entreprises de la filière avicole suite à la crise d'influenza aviaire, à la construction européenne et au droit de vote des étrangers.



Comme le notent nos confrères de Libération, qui ont interrogé l’entourage de François Fillon, sa fille, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, aurait "notamment aidé à la préparation de son livre", La France peut supporter la vérité. François Fillon était dans cette période particulièrement occupé à soutenir Nicolas Sarkozy lors de la bataille présidentielle. François Fillon était notamment en charge de l’organisation des conventions thématiques de l'UMP. Il a élaboré le projet législatif du candidat et, pendant la campagne, il était de toutes les réunions stratégiques et a assisté à de nombreux meetings.