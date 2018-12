publié le 28/12/2018 à 08:41

Les trois victimes ont été retrouvées "à proximité ou dans l'ascenseur" de cet immeuble d'habitation, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elles sont mortes "intoxiquées par les fumées" provoquées par le feu, qui s'est déclaré vers 21h20 au premier étage d'un l'immeuble de la cité Paul Eluard jeudi 27 décembre, dans des circonstances toujours inconnues.



Rayan, 16 ans, a pris en charge sa famille en attendant les pompiers. "J'étais en train de dormir quand une voisine a tapé sur la porte. Je suis sorti, il y avait plein de fumée partout et des flammes. J'ai prévenu ma famille et on s'est tous réfugié chez une voisine avec presque tous les habitants de l'étage. Après deux heures d'attente, les pompiers sont venus nous chercher. Il y avait beaucoup de panique, on a du s'organiser", raconte l'adolescent.

Bobigny endeuillée, ma ville meurtrie, encore un incendie emportant des enfants ¿

Reposez en paix petits anges de #BOBIGNY pic.twitter.com/558ETwajGX — Verlaine (@__Verlaine__) 28 décembre 2018

Le ministre de la Cohésion Sociale Julien Denormandie a affirmé dans un tweet que "toute la lumière devra être faite sur les raisons de ce drame", en exprimant ses "pensées émues aux familles des victimes" et son "hommage au travail des équipes de secours".

Le gymnase Paul Eluard a été mis à disposition des locataires de l'immeuble incendie situé à quelques mètres. Des lits de camp et des boissons chaudes étaient proposés, mais à peine une dizaine de personnes se trouvaient dans le gymnase. Une personne âgée a été transportée à l'hôpital.

