publié le 12/08/2018 à 07:56

La guerre est déclarée contre les sacs et les emballages en plastique. Le gouvernement prévoit de lancer un plan en 2020 pour en finir avec les bouteilles et les emballages en plastique. Il faut 50 ans en moyenne pour qu'un gobelet en plastique se décompose, et les Français en utilisent 4 milliards par an : ça donne une idée de l'envergure du plan, dévoilé ce dimanche 12 août dans le JDD.



Concrètement le gouvernement a un objectif : d'ici 2025, il faudra que 100% du plastique utilisé en France soit recyclable. Un plan très très ambitieux, puisque nous ne sommes qu'à 20 % actuellement. Le gouvernement a prévu de remplacer d'ici deux ans les plastiques inutiles (comme les pailles, les gobelets, la vaisselle en plastique) par du recyclable, avec des produits en carton ou en bambou par exemple.

Autre mesure, mise en place dès l'année prochaine : faire payer plus cher les produits qui ne sont pas écologiques. Ainsi, une bouteille en plastique recyclée coûtera jusqu'à 10% moins cher qu'une non recyclée. Une cinquantaine d'entreprises ont déjà commencé à étudier comment elles peuvent s'y prendre pour cette transition, à l'instar de McDonald's France, qui a prévu de bannir les pailles en plastique. Si le gouvernement parle d'incitation à se transformer pour les entreprises, il passera aux sanctions d'ici deux ans pour celles qui n'auront rien fait.

À écouter également dans ce journal

Écologie - Nicolas Hulot évoque le début d'une "guerre contre les pesticides" après la condamnation historique de Monsanto aux Etats-Unis. Il s'agit du début d'un combat pour "réduire massivement les molécules les plus dangereuses", estime le ministre de la Transition écologique. Emmanuel Macron a promis de bannir en France le glyphosate à l'horizon 2021.



Animaux - Une soixantaine de manifestants se sont rassemblés ce samedi 11 août au soir devant le parc Marineland à Antibes (Alpes-Maritimes). Ils dénonçaient la captivité des animaux et notamment le sort d'un couple d'ours polaires sur la Côte d'Azur en plein été. Une pétition pour leur transfert a déjà recueilli plus de 150.000 signatures.



Justice - En vacances à Brégançon (Var), Emmanuel Macron a reçu ce samedi 11 août la mère de Thomas Gallay, un Français détenu au Maroc. L'ingénieur de 37 ans y est condamné à quatre ans de prison pour terrorisme, accusé d'avoir donné 70 euros à un homme qui tentait de se rendre en Syrie.



Déminage - Une spectaculaire opération de déminage est prévue à partir de 8 heures à Rouen pour désamorcer une bombe de 220 kilos datant de la Seconde guerre mondiale, découverte à la mi-juillet sur un chantier. 2.500 habitants du quartier Rondeau sont évacués en ce moment.







Football - La saison de Ligue 1 reprend avec une moyenne de presque quatre buts par match. Les promus commencent bien : Reims est allé gagner à Nice (1-0) et Nîmes a réussi à renverser Angers (4-3). Monaco s'est rassuré à Nantes (3-1). Lille a bien commencé contre Rennes (3-1), Dijon a fait chuter d'entrée Montpellier (2-1) tandis que Saint-Etienne a enflammé le chaudron contre Guingamp (2-1)