et Stéphane Carpentier

publié le 22/08/2018 à 07:53

Les réformes n'attendent pas. Après la traditionnelle coupure du mois d'août, l'exécutif reprend le travail et suivre le programme qu'il s'est fixé. Les ministres, réunis en conseil par Emmanuel Macron ce mercredi 22 août, devraient parler du budget. Et la rentrée s'annonce agitée pour certains membres du gouvernement.



La ministre de la Culture Françoise Nyssen est à nouveau mise en difficulté pour une affaire de travaux illégaux à Paris. Selon le Canard Enchainé, la présidente de la maison d'édition Actes Sud aurait fait agrandir les locaux de l'entreprise sans faire de déclaration au fisc.

L'affaire Benalla n'est pas encore terminée et devrait aussi mobiliser certains membres du gouvernement, d'autant que la commission d'enquête va reprendre ses travaux. Les indicateurs économiques en baisse ne devraient pas non plus faciliter la tâche de l'exécutif à la rentrée.

International - Donald Trump dans la tourmente. Le président américain vient d'essuyer coup sur coup deux revers judiciaires importants. Son ancien avocat a plaidé coupable d'avoir acheté le silence de deux femmes qui auraient eu des relations avec le milliardaire. L'ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, a été condamné pour fraude bancaire et fiscale.



Culture - Coup d'envoi de la 11e édition du film francophone à Angoulême. L'actrice française Karin Viard préside le jury cette année. Les films francophones à l'affiche dans les prochains mois seront visionnés.



Société - Un prêtre de Valence a lancé une pétition pour réclamer la démission du cardinal Barbarin. Le père Vignon reproche au primat des Gaules de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles dans son diocèse de Lyon.