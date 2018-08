Les actualités de 6h30 : Wauquiez confronté à l'opposition de Pécresse

publié le 28/08/2018 à 07:32

Laurent Wauquiez, qui a effectué une rentrée très à droite dans son discours avant l'ascension du mont Mézenc dimanche 26 août, va devoir s'attaquer à une autre montagne, celle du rassemblement de sa famille au sein des Républicains. Profondément divisé, le parti voit les ambitions personnelles se manifester au grand jour, à l'image de celles de Valérie Pécresse.



D'ailleurs il vallait mieux ne pas prononcer le nom de la présidente de la région Île-de-France dimanche, en Haute-Loire, fief de Laurent Wauquiez. "Elle veut exister avec 300 personnes, elle veut exister mais elle n'a pas le charisme pour ça", cingle une militante pro-Wauquiez. "Valérie Pécresse met la pagaille", tonne une autre.

Du côté des soutiens de l'ancienne ministre, on est là aussi loin de trouver un terreau commun avec l'actuel patron des Républicains. "On soutient Valérie Pécresse", assure un militante. Un second indique que "chasser sur les terres du Front national ce n'est pas [ma] tasse de thé". "Je ne suis pas adhérent aux Républicains, tant qu'il sera là", conclut-il.

