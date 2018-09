et Ryad Ouslimani

publié le 12/09/2018 à 07:05

La France va consacrer 13,5 milliards d'euros à ses infrastructures de transport sur les quatre prochaines années. La priorité n'est pas de construire de nouveaux ouvrages, mais d'entretenir l'existant. Ça concerne aussi le rail. On se pose la question, en période de restrictions budgétaires, où va-t-on trouver l'argent ? Le ministère des Transports fait remarquer qu'on ne part pas de zéro : les annonces de mardi 11 septembre correspondent à une hausse de 46% de l'enveloppe existante.



De plus, la somme ne devra pas être trouvée sur un seul exercice budgétaire, mais sur l'ensemble du quinquennat. la ministre Elisabeth Borne a déjà dévoilé deux pistes, la première concernant le redéploiement des crédits vers ces dépenses, ainsi qu'une ressource nouvelle dont elle n'a pas précisé la nature. On pense en premier lieu à une redevance sur les camions.

Ce serait un retour de l'Écotaxe, mais sous la forme d'une vignette accolée sur le pare-brise. À moins qu'une hausse des carburants ne soit retenue. Rien n'est arrêté. La concertation avec les différents acteurs se poursuit.

À écouter également dans ce journal

Justice - Alexandre Benalla, qui n'avait pas souhaité se rendre devant la Commission sénatoriale, est finalement contraint de répondre à la convocation.



Justice - Alexandre Benalla envisage d'aller s'installer au Maroc. Selon une information RTL, il a pris des contacts pour y monter une entreprise de sécurité.



Europe - Le parlement européen doit de prononcer sur une sanction envers Viktor Orban concernant un non respect des Droits de l'Homme.



Culture - Véronique Sanson a annoncé mardi 12 septembre la suspension de ses concerts afin de soigner ses tumeurs.