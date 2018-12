publié le 28/12/2018 à 08:12

La croissance de la population française entre 2011 et 2016 a surtout été portée par les grandes aires urbaines du pays, notamment Lyon, Toulouse, Bordeaux et, dans une moindre mesure, l'agglomération parisienne, qui perd des habitants "intra muros", selon une étude publiée jeudi 27 décembre par l'Insee.



"Porté par le regain démographique des grands pôles urbains et le dynamisme des couronnes, l'essentiel de la croissance démographique est dû aux grandes aires urbaines", résume l'institut statistique, qui publie les chiffres officiels de population des communes, départements et régions, calculés à partir du recensement de 2016, et les compare aux chiffres des recensements de 2006 et 2011.

Selon le dernier recensement, la France (hors Mayotte) comptait 66,36 millions d'habitants au 1er janvier 2016, "soit une croissance de 0,4% par an depuis 2011". Mais cette croissance a atteint 1,1% par an dans la zone urbaine de Lyon, 1,5% à Toulouse et à Nantes, 1,6% à Bordeaux et à Montpellier, 1,4% à Rennes.

Dans l'agglomération parisienne, la croissance démographique n'a atteint que 0,4%, semblable à la moyenne nationale. L'Île-de-France est plombée par le cas particulier de la capitale, dont la population a baissé de 0,5% par an sur la période étudiée. Si "24 départements, dont Paris, accusent une baisse", à l'inverse "les fortes hausses de population bénéficient surtout aux départements des métropoles régionales de la façade atlantique, d'Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes", observe l'Insee.

À écouter également dans ce journal :

Désertification bancaire - Le Sénat souhaite maintenir l'accès aux banques et distributeurs dans les zones reculées. La proposition doit être étudiée par l'Assemblée nationale.



Seinte-Saint-Denis - Une femme de 20 ans et deux fillettes de 3 à 7 ans ont été tuées par les flammes dans un immeuble de la cité Paul Eluard de Bobigny.



Gilets jaunes - Les appels à la mobilisation le soir de la Saint Sylvestre se multiplient. La Mairie de Paris a décidé malgré tout de maintenir les festivités sur l'avenue des Champs Élysées.



Cannabis - L'Agence du Médicament a donné son feu vert pour expérimenter le cannabis thérapeutique en France dès l'an prochain.