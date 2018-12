publié le 24/12/2018 à 07:19

Après le relevé de compteur, la visite aux personnes âgées, les facteurs pourraient vérifier l'état de certaines gares TER. Il s'agit d'une expérimentation qui a débuté à l'automne dans 19 gares des Hauts-de-France. Pendant leur tournée, les facteurs volontaires font un crochet par la gare, qui n'est pas systématique, pour relever d'éventuels incidents. Il fait une photo avec son téléphone travail et le cliché est envoyé à la SNCF locale.



En aucun cas les facteurs n'interviennent et on ne leur demande pas de vérifier les installations de sécurité. C'est 'une des nombreuses diversifications du métier et cela provoque la colère du syndicat SUD-Rail qui voit cette externalisation d'un mauvais œil, dénonçant la baisse des effectifs chez les cheminots. Il s'agit à ce stade uniquement de gares sans personnel de la SNCF mais où des trains déposent quand même des voyageurs.



Noël - Dernière ligne droite dans la préparation du réveillon de Noël. Pour une note pas trop salée, certains se sont organisés, en comparant notamment les prix de plusieurs magasins ou en s'approvisionnant en circuit court. Pour ceux qui s'occupent de plusieurs repas, l'achat en lot est la solution.

Société - Des dérapages émaillent la mobilisation des "gilets jaunes" depuis plus d'un mois. À Lyon, on se désolidarise complètement des violences contre les policiers. Pour la première fois dimanche 23 décembre, une cinquantaine de "gilets jaunes" ont manifesté dans un centre commercial, entraînant une fermeture de plus d'une heure.



Société - Près d'une semaine après le décès d'une quinquagénaire à l'hôpital, sa famille compte porter plainte contre l'hôpital dès aujourd'hui, selon nos informations.