publié le 24/01/2019 à 07:00

Pour la troisième fois depuis le lancement du grand débat national, Emmanuel Macron part à la rencontre des élus. Le chef de l'État se rend ce jeudi 24 janvier dans la Drôme où il aura l'occasion de s'entretenir avec l'un de ses principaux opposants : le patron des Républicains Laurent Wauquiez.



Critiqué dans son propre parti, cette rencontre est une aubaine pour le président des Républicains, l'occasion inespéré "d'exister à nouveau" confie un député LR. Mais aussi de faire entendre sa voix sur la CSG, les retraites et le 80 km/h qui sont au cœur de son programme.

Laurent Wauquiez continue à affirmer que ce débat "ne sert à rien et que tout est biaisé", il aura d'ailleurs l'intention de le dire lors de cette troisième réunion. Emmanuel Macron, quant à lui, l'accuse "d'avoir joué les pyromanes en attisant la haine des 'gilets jaunes'" et compte bien lui faire savoir lors de cet entretien qui devrait durer une demi-heure. Une rencontre qui promet entre "deux des tacticiens les plus intelligents et les plus doués de leur génération" selon Dominique Tenza, journaliste au service politique de RTL.

