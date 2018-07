publié le 26/07/2018 à 19:11

L'affaire Benalla continue d'électriser l'Assemblée. Jeudi 26 juillet, le député Les Républicains Guillaume Larrivé, corapporteur de la commission d'enquête qui procède actuellement à l'audition de tous les acteurs de l'affaire qui secoue l'Elysée, a annoncé qu'il ne comptait plus poursuivre sa participation "à ce qui n'est devenu hélas qu'une parodie". Il met notamment en cause le refus de la présidente de la commission Yaël Braun-Pivet (LREM), d'accepter ses demandes d'audition.



Le groupe Les Insoumis a également annoncé qu'il mettait fin à sa participation à la commission, évoquant un "sabotage" de la part de la majorité. Jeudi 26 juillet, Alexandre Benalla s'est exprimé pour la première fois depuis le début de l'affaire dans une interview accordée au quotidien Le Monde, dont les révélations avaient été à l'origine de ce scandale, le 18 juillet dernier. Pour Emmanuel Macron, toujours en déplacement dans les Pyrénées, il s'agit d'une "tempête dans un verre d'eau".

À écouter également dans ce journal :

- Canicule : la France a chaud, très chaud. 18 départements restent en vigilance orange canicule, notamment dans le nord et l'est du pays.

- Assurances : les policiers et les gendarmes n'auront bientôt plus besoin d'arrêter les automobilistes pour vérifier qu'ils sont bien assurés. Un fichier accessible aux forces de l'ordre leur permettra de faire ces vérifications à partir du numéro de plaque d'immatriculation.



- Tour de France : victoire française à Pau ! Le sprinteur français Arnaud Démare s'est imposé dans les Pyrénées-Atlantiques lors de la 18e étape de la Grande Boucle, devançant un autre Français, Christophe Laporte. Geraint Thomas (Sky) reste plus que jamais en jaune avant une dernière étape de montagne, vendredi.