Vers un raz-de-marée de La République En Marche ? Selon notre sondage Kantar Sofres-One Point, le mouvement d'Emmanuel Macron arriverait largement en tête du premier tour des élections législatives. Ainsi les électeurs français voteraient à 31% pour un candidat de La République En Marche, contre seulement 18% pour un candidat Les Répucains-UDI et 17% pour un candidat Front national. La France insoumise arriverait seulement en quatrième position devant l'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche.



Des résultats significatifs qui permettraient ainsi à La République En Marche d'obtenir la majorité absolue avec entre 320 et 350 sièges à l'Assemblée nationale au terme du scrutin du 11 et 18 juin. Derrière, le groupe LR-UDI-DVD obtiendrait entre 140 et 155 sièges. En 2012, le groupe PS-PRG-DVG avait gagné 314 siège à l'Assemblée nationale, devant l'UMP qui avait obtenu 229 sièges.



Les Français favorables à une cohabitation

Pourtant, les Français souhaitent majoritairement qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas la majorité afin qu'une cohabitation se mettent en place. Si 42% sont favorables à cette idée, ce pourcentage est en baisse de sept points par rapport au précédent sondage alors que 40% des personnes sondées espèrent dorénavant une majorité pour La République En Marche.

Parmi ceux favorables à une cohabitation, 13% espèrent une victoire des Républicains pour avoir un premier ministre de droite, 12% une victoire du Front national, 11% une victoire de la France insoumise et seulement 4% une victoire du Parti socialiste.