publié le 29/05/2017 à 07:20

Si Jean-Luc Mélenchon croit très fort en ses chances de l'emporter aux législatives à Marseille, dans la quatrième circonscription où il se présente, il ne se voit pas forcément à la tête de son éventuel futur groupe de députés au Palais-Bourbon. C'est en tout cas ce qu’il assure en privé. Alors qui à sa place, à ce poste qui demande parfois de déployer des trésors de diplomatie ? L'ancien candidat à la présidentielle n'imagine pas tellement non plus son porte-parole, Alexis Corbière. "Il fait déjà figure de vieux dans cette équipe, et puis il est comme moi", plaisante-t-il à son propos. Il vante plutôt les mérites de jeunes figures de son mouvement, dont il estime en substance qu'elles auraient un tempérament plus adapté.



Plusieurs noms lui viennent à la bouche. Mais deux en particulier. Celui de Charlotte Girard, d'abord, qui fut co-responsable de son projet présidentiel et qui est candidate aux législatives dans l'Essonne. "Elle va impressionner", prédit Jean-Luc Mélenchon à son sujet.

Autre figure montante de la France Insoumise, Manuel Bompard, son ancien directeur de campagne, âgé de 31 ans seulement. "Cela pourrait être lui", explique aussi l'ancien candidat de la France Insoumise, dithyrambique à propos de celui dont il confie qu'il lui rappelle à certains égards l'ancien secrétaire national du Parti de gauche, disparu en juin 2015, François Delapierre, souvent présenté comme le "fils spirituel" de Jean-Luc Mélenchon.