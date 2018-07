publié le 30/04/2017 à 20:27

Il n'a pas encore digéré sa défaite du 23 avril. Une semaine après sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon rappelle qu'avec "600.000 voix de plus, on aurait eu une confrontation entre M. Macron et moi" au second tour. Sur le plateau du 20 heures de TF1, l'ex-candidat de la France insoumise a encore une fois adressé ses foudres à Emmanuel Macron, le jugeant "pas capable de diriger le pays". Une attaque directe, sans détour, tant qu'il ne baisse pas les bras et envisage une victoire aux élections législatives.



Une victoire du mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait ainsi faire de lui un potentiel Premier ministre du leader d'"En Marche !". "Aux élections législatives, je peux l'emporter. Alors oui, je me vois comme le chef de cette nouvelle coalition", a-t-il expliqué. Et donc au point d'être le chef d'un gouvernement d'Emmanuel Macron s'il l'emporte ? "Il faudra bien qu'il s'y fasse", a-t-il confirmé. Une défiance à l'égard du favori des sondages, qui selon lui ne parles pas aux "Insoumis". "Monsieur Macron il faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous contenter de venir et de dire : 'Je veux un vote d'adhésion'. Et puis quoi encore ?", a tonné Jean-Luc Mélenchon. "Madame Le Pen au moins, elle essaye de parler aux Insoumis", a-t-il prévenu.

Critiqué pour sa position dans cet entre-deux-tours alors qu'il n'a pas appelé directement à voter pour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a tenu à être clair, tout en prenant un chemin détourné. "Ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front National", a-t-il martelé.