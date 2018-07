publié le 30/05/2017 à 17:06

Jean-Luc Mélenchon va-t-il trop loin ? Sous le menace d'une plainte pour diffamation de Bernard Cazeneuve, qu'il a directement mis en cause dans la mort du manifestant Rémi Fraisse à Sivens, le porte-voix de La France Insoumise multiplie les saillies virulentes ces derniers temps. Il semble avoir retrouvé "le bruit et la fureur" ou encore "le tumulte et le fracas" d'il y a quelques années et qu'il assurait pourtant avoir laissé derrière lui. Mais dans son entourage, certains regrettent ses prises de position. "À chaque fois, on risque de prendre du plomb dans l'aile. Il faut qu'il se contrôle", lâchent-ils.



En avançant l'excuse de la fatigue en cette fin de campagne des législatives, pour lesquelles il est en lice à Marseille, l'intéressé a regretté à demi-mot ses propos envers l'ex-premier ministre. "Je n'aurais pas dû tenir compte de ce qu'il disait. À partir du moment où il a dit que je n'avais pas choisi entre Macron et Le Pen, j'ai été tellement indigné par cette façon, mensongère, de présenter ma position. (...) Je me suis senti piqué et ça m'a fait réagir".

En conférence de presse, mardi 30 mai, l'Insoumis s'est à nouveau expliqué sur cette polémique, tout en montrant qu'il était toujours prêt à répliquer s'il venait à être attaqué. "Si dans un discours, un mot a paru excessif, je suis prêt à en utiliser un autre. (...) Je n'accuse pas M. Cazeneuve d'être venu lui-même assassiner quelqu'un. De grâce, vous ne savez pas ce qu'est un meeting, un discours qui dure trois quart d'heure, une réplique ? Je plaide donc ma bonne foi. Si M. Cazeneuve estime qu'il est juste de me faire un procès en diffamation, je l'invite à le faire. Et enfin, il y aura un procès sur les conditions dans lesquelles Rémi Fraisse est mort".