publié le 28/05/2017 à 10:01

Dans le Val-de-Marne, la famille Pasquier est à gauche. À deux semaines du premier tour des élections législatives, ses membres ont débattu de la nouvelle mouture de la loi Travail qu'Emmanuel Macron compte faire adopter par ordonnances d'ici à l'automne. Lors de leur dernier débat, les Pasquier espéraient encore une victoire de la gauche à la présidentielle. Aujourd'hui résignés, ils décortiquent les premières mesures du président.



Louis, étudiant en sciences politiques de 19 ans, réagit à la rencontre entre Emmanuel Macron et les leaders syndicaux. "Ces trois syndicats-là, en sortant de l'Élysée, avaient l'air plutôt contents parce qu'ils avaient le temps de discuter. Pierre Gattaz sortait un peu plus inquiet en disant qu'il fallait aller plus vite." Jean-Louis, son père à la retraite, s'inquiète du mode de gouvernance version Macron. "Dans son approche, il doit impliquer ses ministres. Ce n'est pas à lui de tout décider." Sur le fond, Sylvie, son épouse de 59 ans, doute que la loi Travail version Macron soit du goût des travailleurs. "Ça paraît anti-social, faire adopter une loi qui risque d'apporter du conflit pendant les vacances, du point de vue des travailleurs, c'est une goujaterie."

Pour mettre facilement en application cette réforme et plus largement son programme, Emmanuel Macron compte sur une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale. Louis hésite à donner une chance au président. Il avait voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Lucide sur les failles de la gauche on ne peut plus divisée une fois encore, Sylvie et Jean-Louis partagent l'analyse. Dépités, les Pasquier espèrent que la droite ne profitera pas de cette fracture aux législatives.

Chaque dimanche retrouvez "La Campagne en Famille", et découvrez leur compréhension de la campagne, leurs désirs, leurs ras le bol et leurs doutes... jusqu’au vote en 2017 !