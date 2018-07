Marine Brenier entourée de Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy le 24 avril 2016 à Nice

et AFP

publié le 29/05/2016 à 23:23

Le résultat était attendu. Les urnes l'ont confirmé. Marine Brenier, candidate Les Républicains à la législative partielle de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, succède à Christian Estrosi comme députée. Le président de la région PACA, démissionnaire de l'Hémicycle, gardera un œil sur ses dossiers : le maire de Nice est tout simplement le suppléant de Marine Brenier. Cette dernière, élue avec 64,09% des suffrages, devance Michel Brutti, le candidat du Front national (35,91%). L'affiche de ce second tour n'a pas fasciné les électeurs. L'abstention a atteint un niveau record : 77,4%. Moins de 20.000 votants ont déposé un bulletin dans l'urne sur les 88.000 inscrits.





"Je suis très heureuse, à titre individuel mais aussi parce que cette victoire récompense le travail collectif de notre équipe effectué au service des Niçois et des habitants des 28 communes de la circonscription", a indiqué celle qui participait à sa 19e élection. Elle n'a pas précisé lequel de ses deux autres mandats (conseillère municipale et conseillère départementale) elle abandonnera pour se conformer à la loi sur le cumul. Le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, a félicité Marine Brenier sur Twitter.

Félicitations à @marinebrenier. Quel magnifique signal de féminisation et de renouvellement tu adresses à toute la classe politique ! -NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 29 mai 2016

Pour le Front national, il s'agit d'un "résultat satisfaisant". "Nous faisons 5% de plus dans l'entre-deux tours et surtout 15% de plus qu'en 2012, cela marque la progression constante du FN face à la machine Estrosi", souligne Philippe Vardon, directeur de campagne de Michel Brutti. La vice-présidente du Front national, Marie-Christine Arnautu, a, elle aussi, souligné une percée du Front national dans les urnes.

Bravo à @MichelBrutti et à tous les militants pour cette belle progression très encourageante #circo0605 https://t.co/rNT78w6rh7 — Marie-Chris. Arnautu (@MCArnautu) 29 mai 2016

Une débâcle pour le Parti socialiste

Ce scrutin restera celui de la débâcle pour le Parti socialiste. Éliminée dès le premier tour avec 6,5% des voix, Chaama Graillat était arrivée derrière le Front de gauche de Philippe Pellegrini (7,5%). Marine Brenier avait récolté un excellent score : 47,4%, devant Michel Brutti pour le Front national (30,7%).