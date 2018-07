publié le 27/09/2017 à 09:42

"On n'en parle pas, mais moins de 30% de femmes élues le Sénat demeure un bastion de la domination masculine", constate Nicolas Domenach. Il note que s'il y a "bien eu des lois favorisant la parité, à la fin ce sont toujours les hommes qui gagnent, car ils s'étaient imposés en tête de liste dans une écrasante majorité des cas". Il poursuit : "Résultat des courses, et de la résistance de ces messieurs : en quatre ans, on est passé de 25% à 29% de sénatrices. Soit une progression ridicule, y compris en comparaison avec l'Assemblée nationale, qui compte 38% de femmes élues". Et le journaliste de clamer que le Sénat "est bien une des bastilles du sexisme le plus archaïque".



Peu de voix se sont élevées pour regretter le maintien de cette inégalité homme-femme dans ce haut lieu de pouvoir. "À l'inverse, il y a peu on a entendu le philosophe Alain Finkielkraut se plaindre de ces féministes qui étaient 'des mauvaises joueuses et qui ne reconnaissaient pas leurs victoires'", constate Nicolas Domenach. Reste que les femmes ne sont pas toujours tendres entre elles. "Anne Hidalgo, la maire de Paris, vient de donner un exemple de mesquinerie en déclarant que le retrait de Nathalie Kosciusko-Morizet 'constituait un gain en qualité de dialogue'. C'était un coup de pied de l'âne... Hidalgo", raille le journaliste.

"Mais il n'empêche, la diversité, c'est la vitalité démocratique", martèle-t-il. Il conclut : "Tiens, même peut-être qu'un jour il y aura la parité dans les assemblées, et aussi des ouvriers. Alors là, ça serait la révolution !"