Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics.

publié le 29/08/2018 à 12:10

Le gouvernement le martèle, le prélèvement de l'impôt à la source ne sera pas repoussé. Il est prévu pour janvier 2019. Pourtant une information du Canard Enchaîné de ce mercredi 29 août, vient semer le doute. Emmanuel Macron "n'est plus certain qu'il sera mis en oeuvre" à cette date, écrit le journal.



Selon des propos du président de la République, rapportés dans Le Canard Enchaîné, le gouvernement se "donne jusqu'au 15 septembre pour voir si on le fait ou pas". À noter que le prélèvement de l'impôt à la source avait déjà été repoussé d'une année. Autre problème soulevé : le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, n'en aurait pas été informé.

Le journal avance les possibles raisons de ce recul. "Les difficultés techniques non prévues par le gouvernement pleuvent sur cette réforme", peut-on lire dans le journal. Mais c'est non pour Bercy, qui a publié un démenti chez Reuters : "Nous opposons un démenti formel. Le prélèvement à la source entrera en vigueur comme prévu au 1er janvier 2019".

Gérald Darmanin a affirmé, sur Europe 1, qu'il n'y a "aucun bug administratif ou informatique (...) C'est une grande réforme, il est normal que le Président et le Premier ministre surveillent que ça se passe bien".