Laurent Wauquiez sur RTL : "Aucune alliance avec le FN, c'est non-négociable"

publié le 29/10/2017 à 16:14

Laurent Wauquiez trop proche des idées du Front national. C'est le reproche qui revient le plus souvent dans la bouches de ses ennemis comme dans celle de ses collègues. En septembre dernier, la présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse avait ainsi estimé qu'il ne prenait pas assez de distances avec le parti de Marine Le Pen.



"J’entends qu’aujourd’hui beaucoup de gages sont donnés sur cette absence de porosité (…) Moi, je constate une chose, c’est qu’aucun leader du FN ne dit qu’il veut travailler avec moi", avait-elle déclaré sur France Inter, faisant référence à la phrase prononcée par Marion Maréchal-Le Pen, qui avait estimé qu'il y avait "des choses à faire" avec Laurent Wauquiez.

Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, le favori du scrutin pour la présidence de son parti explique : "Marine Le Pen a fait de moi sa quasi-unique cible à droite. Pourquoi ? Parce que le plus grand ennemi du FN c'est une droite qui assume à nouveau ses convictions et ses valeurs, et que le meilleurs allié du Front national c'est une droite qui ne dit plus rien et qui fait couler un filer d'eau tiède".

Je ne partage pas leur vision de la France Laurent Wauquiez Partager la citation





Il poursuit ainsi : "Moi je revendique et Marine Le Pen l'a très bien compris, le fait qu'elle va maintenant avoir en face d'elle une droite qui assumera ses idées. Et j'ai toujours été très clair : tant que je m'occuperai de notre famille, il n'y aura aucune alliance avec les élus du FN. Cette position n'est pas négociable parce que je ne partage pas leur vision de la France", a expliqué le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour lui, cette voie amènerait Les Républicains mais également le pays entier "dans une impasse".