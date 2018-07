Wauquiez : "Pour réussir, haro sur les centristes et la droite molle", lance Zemmour

et Loïc Farge

publié le 31/08/2017 à 09:56

"II y a pire que d'avoir un rival, c'est de ne pas en avoir. Il y a pire que d'être sûr de perdre, c'est d'être sûr de gagner", avertit Éric Zemmour. "La question n'est pas de savoir si Laurent Wauquiez deviendra le prochain président des Républicains, mais ce que deviendront les Républicains sous la présidence Wauquiez', insiste-t-il. "Depuis des jours et des jours, chacun y a va de son chantage, chacun y va de sa ligne rouge ou jaune. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse : tous jouent à retenez-moi-ou-je-fais-un-malheur", constate le journaliste, qui ajoute : "Wauquiez devrait les écouter : qu'il ne les retienne pas et il fera un malheur !'"



"C'est parce que Macron a jeté ses anciens amis socialistes dans un cul de basse-fosse qu'il a gagné. C'est parce que Mélenchon a craché sur la main tendue par Hamon qu'il l'a écrasé. C'est parce que Fillon n'a jamais osé se débarrasser de ses boulets juppéistes et de ses sangsues sarkozistes qu'il a perdu", décrypte Éric Zemmour.