Laurent Wauquiez dénonce "le machiavélisme" d'Emmanuel Macron

publié le 01/07/2018 à 02:50

"Il faut souhaiter que je réussisse". Dans un entretien au Journal du Dimanche, Laurent Wauquiez s'érige comme un rempart face aux extrêmes. Il dresse également le bilan de la première année d'Emmanuel Macron, qu'il accuse de "faire en sorte qu'entre En marche et les extrêmes il n'y ait rien".



"Projetez-vous dans quatre ans. Qu'on aime ou pas ce que j'essaie de faire, il faut souhaiter que je réussisse. Sinon, où sera l'alternative démocratique ?", a lancé le chef de file des Républicains. Des déclarations qui font écho au récent limogeage de Virgine Calmels, qui avait formulé plusieurs critiques à son encontre. Dans une interview accordée au Parisien, l'ancienne numéro 2 avait jugé qu'il était "uniquement là pour défendre sa propre ligne".

Alors que son parti affiche un front uni sur la question européenne, Laurent Wauquiez fustige la politique du chef de l'État, qu'il accuse d'être polarisante. "Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est le machiavélisme de sa politique, mille fois pire que ce que faisait Mitterrand", explique-t-il.

Une alternative aux extrêmes

Et de poursuivre : "Mais si le doute qu'on voit grandir face à sa politique finit par l'emporter et si nous ne créons pas d'alternative crédible, les Français iront chercher Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et nous jouerons l'avenir de notre pays à la roulette russe". Une situation face à laquelle Les Républicains revendique son statut de leader de l'opposition. Selon un sondage Ifop d'avril dernier, seuls 30% des Français partagent cette opinion.



Interrogé sur l'impopularité de mesures gouvernementales comme la limitation de la vitesse à 80 km/h, Laurent Wauquiez met en garde Matignon. "Il y a une vieille passion égalitaire dans notre pays et il faut y faire attention: certaines pulsions monarchistes conduisent parfois à sous-estimer à quel point ce pays aime couper les têtes..."



Selon lui, ce mécontentement serait d'autant plus présent chez les classes moyennes. "Le financement du modèle social, qui représente 56 % du PIB, pèse essentiellement sur elles. Elles ont le sentiment de payer toujours plus pour un système dont elles ne bénéficient plus. Cette désespérance, il faut l'entendre", souligne Laurent Wauquiez.