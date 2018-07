publié le 28/04/2016 à 10:44

Aujourd'hui, en ce jeudi 28 avril, Laurent Gerra "reçoit" Laurent Ruquier pour sa future émission sur le cinéma, Patrick Sabatier qui espère présenter Envoyé Spécial mais aussi Pierre Bellemare pour une émission spéciale vente flash de candidats de la primaire à droite. Toujours accompagné de sa fidèle Maryse, le mythique présentateur du Téléshopping propose des lots de candidats. Parmi eux "un lot de cinq autres candidats, tous, je dis bien tous, anciens ministres de Sarkozy, mais qui veulent tous sa peau", présente Pierre Bellemare imité par Laurent Gerra.



"ll y a là, François Fillon, Bruno Lemaire et Frédéric Lefèbvre, mais ce n’est pas tout, écoutez bien Maryse : aujourd’hui exceptionnellement, je rajoute deux candidates, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nadine Morano", expose-t-il. Mais ce n'est pas tout : "En plus, pour cette vente flash spéciale primaire de la droite, vous recevrez un authentique revenant : Jean-François Copé".