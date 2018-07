publié le 28/06/2016 à 09:30

"On a gagné ! On a gagné !", clame haut et fort Philippe de Villiers, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il fête la victoire des Bleus contre l’Irlande du Nord, l'homme politique lui répond : "Détrompe-toi, fille de radio ! Il s’agit d’une victoire autrement plus exaltante : celle du Brexit". En quoi est-il donc concerné par la décision des Britanniques de sortir de l'Union européenne ? "Le Brexit, c’est non seulement la conséquence logique du diabolique traité de Massetrique (Maastricht, Ndlr), mais ça signifie aussi que la mission de Sainte Jeanne d’Arc se réalise enfin !", argue-t-il.



Quand il demande à Mademoiselle Jade si elle a lu son livre Le roman de Jeanne d’Arc, celle-ci lui avoue qu'elle l'a commencé. "Si tu l’avais lu, vilaine fabulatrice, tu saurais que Jeanne d’Arc a dit que par Dieu le roi du ciel, elle bouterait les Anglais hors de France !", explique Philippe de Villiers. "Oui mais là, les Anglais sortent de l’Europe", lui fait remarquer son interlocutrice. "Et alors, s’ils sortent de l’Euro, ils sortiront de France. Nous allons libérer nos gîtes ruraux, nos petits villages colonisés et nos plages envahies par les rouquins à grandes dents et taches de rousseur, avec leurs bobs et leurs bermudas ! On a gagné ! On a gagné !", hurle-t-il.