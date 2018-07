publié le 26/04/2016 à 12:17

Au lendemain de la réunion "Hé oh la gauche" des partisans de François Hollande, Nicolas Sarkozy est venu donner son avis au micro de RTL. "Bonjour, Mademoiselle Jade, bonjour M’sieur Calvi. Comment que ça va chez vous à RTL ?", a demandé l'ex-président imité par Laurent Gerra. " Vous êtes contents de vous avec tous vos bons chiffres d’audience ? Passeque sinon vous auriez pu tous vous enfermer dans une salle et vous répétez tout l’après-midi que vous êtes les meilleurs. Et vous auriez pu aussi lancer un mouvement 'Hé oh RTL !'", a conseillé Nicolas Sarkozy.



Une pique directe et peu voilée à l'initiative de Stéphane Le Foll et des membres de la "Hollandie", organisée à la faculté de médecine de Paris, en vue d'une reconquête de l'opinion. "Ah parce que vous trouvez que des gens qui s’enferment tout un après-midi pour Gerra, c’est de la reconquête ?", demande un Nicolas Sarkozy moqueur à travers Laurent Gerra.